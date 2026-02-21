Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde vekâleten görev yapan Mustafa Güncü, 19 Şubat 2026 tarihi itibarıyla asaleten atandı.

Mustafa Göncü, asaleten İl Müdürü olarak görevine başladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, atamanın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, yeni dönemin il ve kurum açısından hayırlı olması temenni edildi.

Sosyal güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İl Müdürü Mustafa Göncü’ye yeni görev döneminde başarı dilekleri iletildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR