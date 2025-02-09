Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak, Türk gençliğini ve aileleri bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirerek kişiye ve topluma verdiği zararı en aza indirmek istediklerini söyledi.

Tosik, kursla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında ‘Madde Bağımlılığı İle Mücadele’ kursumuz başlıyor.

Alanında uzman hocalarımızdan alacağımız eğitimle, bağımlılıkla mücadelenin daha doğru ve etkili yapılmasını amaçlıyoruz. Sertifikalı kurslarımıza katılım sağlamak için eğitim birimimizle iletişime geçebilirsiniz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ