Sunuculuğunu gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin üstlendiği gece Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Arap Filiz’in konuşması ile başlayan gecede derneğin çalışmaları ve dayanışmanın yararlarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Filiz’in konuşmasının ardından sahne alan Ercan Aygün, Özkan Gökay ve Nazlı Kalender, okudukları türkülerle katılımcılara güzel bir gece yaşattılar.

Milletvekilliğinin yanı sıra televizyonlarda kendine özgü yorumları ile bilinen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Derneği tarafından düzenlenen birlik yemeğine katılarak kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında iktidara sert eleştirilerde bulunan Enginyurt, “İktidar ve onun tabanı sürekli ‘Reisi yedirmeyiz’ edebiyatı yapıyor. Biz vatan elden gidiyor diyoruz, onlar ‘ezan susmaz’ diyor. Biz ülke batıyor diyoruz, onlar ‘Emevi Camisi’nde namaz kılıyoruz’ diyor. Her gün muhalefete hakaret eden Erdoğan, ‘Gazze’yi aldım’ diyen Trump’a karşı bir çift laf söyleyemedi halen” dedi.

CANAN BAŞKA, DEYİŞ

VE TÜRKÜLERLE BÜYÜLEDİ

Konuşmaların ardından halk müziği sanatçısı Canan Başkaya sahne aldı.

Katılanlara türkü dolu bir gece yaşatan Başkaya, deyişleri ve türküleriyle büyük beğeni topladı.

Gece müzik eşliğinde çekilen halaylarla geç saatlerde son buldu.

GECEYE YOĞUN KATILIM

Çorum Dedesli Ovası Köyleri Derneği tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA İl Başkanı Zehra Benli, Çorumlu iş insanı Halis Durkaya, ünlü hakem Selçuk Dereli, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları, Çorum Şoförler Cemiyeti Başkanı Tahsin Şahin, Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şube Başkan Nurettin Aksoy, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, KESK’e bağlı sendikaların başkanları, CHP İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ