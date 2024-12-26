Çorum Ülkü Ocakları tarafından başlatılan kampanya sonucunda hayırseverlerin katkıları ile alınan bin bot ve mont ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

İl Ocak Başkanı Orhan Tosik, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden beri her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz, çocuklar üşümesin diye ‘Bir Bot Bir Mont’ kampanyamızı tamamlamanın sevinci içerisindeyiz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın yüreğini ısıtmak, bir nebze de olsa onların mutluluğuna vesile olmak paha biçilemeyecek bir huzur ve mutluluk kaynağı oldu. Kampanyayla ilgi duyuruyu yaptığımız ilk günden bugüne siz değerli gönüldaşlarımızın desteği artarak devam etti. Bu sebeple en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz.

Sizlerin desteği ve sahip çıkması sayesinde her yıl büyüyerek devam eden kampanyamızda bu sene yaklaşık 1000 adet bot ve montu ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırdık. Yine bu sene Çorum merkezin dışına çıkarak Alaca, Osmancık ve İskilip ilçelerimizde de çocuklarımıza buluştuk. Onların yüzündeki tebessümü, yüreğindeki sıcaklığı hissettik ve böyle bir hizmete bizleri vesile kıldığı için Rabb’im’e şükrettik. Bu vesileyle, kampanyamıza katkı sağlayan, dualarında bizleri unutmayan bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, bu süreçte özveriyle çalışan teşkilatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.”

Editör: SELDA FINDIK