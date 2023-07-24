Dünya IQ sıralamasında; 86,8 puan ile 198 ülke arasında 77. sıradayız.

Ne demek bu?

Şu demek; Bilimsel olarak biz “donuk zekalı-sınırlı zekâ” düzeyindeyiz.

Üstelik son birkaç yıldır da bu konuda gittikçe düşüş yaşamaktayız.

Ne yazık ki yaşadığımız toplumun IQ'su (zekâ düzeyi / zekâ kat sayısı) bilimsel olarak "donuk zekalı" olduğumuzu gösteriyor.

Bu zekâ düzeyleri bilimsel olarak şu şekilde belirlenmiş.

* 0-24 puan aralığı zihinsel engelli

* 25-44 puan aralığı öğretilebilir zihinsel engelli

* 45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engelli

* 76-89 puan aralığı donuk zekâ-sınırlı zekâ (BİZ BURADAYIZ)

* 90-110 puan aralığı normal zekâ

* 111-129 puan aralığı parlak zekâ

* 130-160 puan aralığı üstün zekâ

* 160 ve üstü puan aralığı dahilik olarak saptanmış.

* * *

Görüldüğü gibi biz 86.8 zekâ katsayımızla "donuk zekâ" aralığındayız. Bunun bir altındaki seviye aralığı ise "eğitilebilir zihinsel engelli" seviyesi.

Biz bu sıralamada 77. sıradayız.

Bizden daha alt sıralarda yer alan ülkeler de şu şekilde belirlenmiş:

77. Türkiye

78. Arjantin

79. Sri Lanka

80. Mauritius

81. Türkmenistan

82. Karadağ (Montenegro)

83. Karayipler (Trinidad and Tobago)

84. Azerbaycan

85. Turks and Caicos Adaları (Karayipler)

86. Paraguay

87. Fiji Cumhuriyeti

88. Solomon Adaları

89. Samoa Adaları

90. Kiribati Cumhuriyeti

91. Marshall Adaları

92. Micronezya Federal Devletleri

93. Tonga Krallığı

94. Cook Adaları

* * *

Bu sayımsal (istatistiki) bilgiler önüme gelince; Amazon yerlileri bizim üzerimizde olacak diye inanın çok korktum. Ama korktuğum başıma gelmedi.

Bizim üstümüzde 1990'lı yıllarda yerle bir edilen Irak, 1965 yılında taş üstünde taş bırakılmayan Vietnam vb. ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerin ilerleme yolundaki çabalarının takdire şayan olduğu dillendiriliyor.

Bizim üzerimizdeki ülkeler de şöyle belirlenmiş.

58. Moldova

59. Sırbistan

60. Vietnam

61. Irak

62. Özbekistan

63. Kazakistan

64. Tayland

65. Ermenistan

66. Bosna Hersek

67. Costa Rica

68. Bhutant

69. Chile

70. Meksika

71. Tacikistan

72. Uruguay

73. Malezya

74. Brunei

75. Bahama Adaları

76. Romanya

77. Türkiye

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