Dünya IQ sıralamasında; 86,8 puan ile 198 ülke arasında 77. sıradayız.
Ne demek bu?
Şu demek; Bilimsel olarak biz “donuk zekalı-sınırlı zekâ” düzeyindeyiz.
Üstelik son birkaç yıldır da bu konuda gittikçe düşüş yaşamaktayız.
Ne yazık ki yaşadığımız toplumun IQ'su (zekâ düzeyi / zekâ kat sayısı) bilimsel olarak "donuk zekalı" olduğumuzu gösteriyor.
Bu zekâ düzeyleri bilimsel olarak şu şekilde belirlenmiş.
* 0-24 puan aralığı zihinsel engelli
* 25-44 puan aralığı öğretilebilir zihinsel engelli
* 45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engelli
* 76-89 puan aralığı donuk zekâ-sınırlı zekâ (BİZ BURADAYIZ)
* 90-110 puan aralığı normal zekâ
* 111-129 puan aralığı parlak zekâ
* 130-160 puan aralığı üstün zekâ
* 160 ve üstü puan aralığı dahilik olarak saptanmış.
* * *
Görüldüğü gibi biz 86.8 zekâ katsayımızla "donuk zekâ" aralığındayız. Bunun bir altındaki seviye aralığı ise "eğitilebilir zihinsel engelli" seviyesi.
Biz bu sıralamada 77. sıradayız.
Bizden daha alt sıralarda yer alan ülkeler de şu şekilde belirlenmiş:
77. Türkiye
78. Arjantin
79. Sri Lanka
80. Mauritius
81. Türkmenistan
82. Karadağ (Montenegro)
83. Karayipler (Trinidad and Tobago)
84. Azerbaycan
85. Turks and Caicos Adaları (Karayipler)
86. Paraguay
87. Fiji Cumhuriyeti
88. Solomon Adaları
89. Samoa Adaları
90. Kiribati Cumhuriyeti
91. Marshall Adaları
92. Micronezya Federal Devletleri
93. Tonga Krallığı
94. Cook Adaları
* * *
Bu sayımsal (istatistiki) bilgiler önüme gelince; Amazon yerlileri bizim üzerimizde olacak diye inanın çok korktum. Ama korktuğum başıma gelmedi.
Bizim üstümüzde 1990'lı yıllarda yerle bir edilen Irak, 1965 yılında taş üstünde taş bırakılmayan Vietnam vb. ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerin ilerleme yolundaki çabalarının takdire şayan olduğu dillendiriliyor.
Bizim üzerimizdeki ülkeler de şöyle belirlenmiş.
58. Moldova
59. Sırbistan
60. Vietnam
61. Irak
62. Özbekistan
63. Kazakistan
64. Tayland
65. Ermenistan
66. Bosna Hersek
67. Costa Rica
68. Bhutant
69. Chile
70. Meksika
71. Tacikistan
72. Uruguay
73. Malezya
74. Brunei
75. Bahama Adaları
76. Romanya
77. Türkiye
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