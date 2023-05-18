19 Mayıs 1919’un emperyalist güçlere, saltanata ve işbirlikçilerine karşı durmanın ilk meşalesinin yakıldığı gün olduğunu dile getiren CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “19 Mayıs 1919; bağımsızlığa, cumhuriyete, laik, hukuk devletine giden yolda yakılmış ilk meşaledir” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının bir milleti küllerinden yeniden doğurmak için ilk yola çıkış tarihi olan 19 Mayıs 1919’un cumhuriyete uzanan sürecin cesurca, korkusuzca, inatla ve büyük kararlılıkla atılmış ilk adımı olduğunun altını çizen Ulaş Tokgöz, “Bütün bu süreç bizlere büyük sorumluluk yüklemektedir. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde hareket ederek özellikle gençlerimizle beraber ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak zorundayız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu günü hediye ettiği gençlere aynı zamanda geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de kendilerine emanet edilen geleceği inançla, kararlılıkla inşa etmesi gerekmektedir.

Çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturmak amacıyla 19 Mayıs 1919’da ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Çorumlu tüm gençlerin ve vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.