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TRT Spor’da, Cüneyt Ersan sunduğu, Yücel İldiz ve Hayri Ülgen’in daimi konuk olduğu Hedef Süper Lig programında Ahlatcı Çorum FK’nın Bandırmaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maç da konuşuldu. Yorumcular, Ahlatcı Çorum FK ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandılar.

Ünlü yorumcu Hayri Ülgen yaptığı açıklamada, kolej havasında bir takım kurduğu için Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı tebrik ederken, Çorum’un bu takıma sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

ÇORUM AKILLI OYNADI

Çorum FK’nın Bandırmaspor karşısında daha iyi oynadığını kaydeden Hayri Ülgen, “Her iki takımın futbolcularını tebrik etmek lazım. Aslında bu sahada hangi takımın futbolcusu futbol oynuyorsa benim onları takdir etmem lazım. Çünkü öyle bir rüzgâr var ki, topun gidişatını değiştiriyor. Burada akıllı iş yapmak lazım, topu yerden oynayacaksın. Bunu da Çorum FK yaptı. Ben burada Tahsin Tam ve futbolcularını kutlamak istiyorum.

KOLEJ HAVASI VAR

Ayrıca, gittim otelde ben onları da gördüm. Ben burada Oğuzhan Yalçın Başkanı da tebrike etmek istiyorum. Takım tam bir kolej havasında. Maddi durumu çok iyi mi dersen? değil. Ama böyle bir takıma şehir sahip çıkması gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü deplasmanlarda çok iyi oynayan bir Çorum FK var. Kendi sahasında daha seyretmedim ama. Bu deplasman maçında gerçekten mükemmel oynadılar.

GALİBİYETE YAKIN TARAF ÇORUM FK İDİ

Şunu da söyleyeyim, bir an önce Bandırmaspor’un bu sahayı değiştirmesi lazım. Ama Bandırmaspor Çorum FK karşısında ne iki top yapabildi, ne kanatları kullanabildi. Ama bunun da nedeni herhâlde Tahsin Tam teknik direktörün takımına akıllı bir şekilde pres yaptırması, orta sahada topu kaldırtmadan futbolculara oynatmasıydı.

Ben burada yüzde 70 iyi oynayan bir Çorum FK, yüzde 30 oynayan Bandırmaspor’un bir tek pozisyonu vardı, onu da Ali Türkkan kurtardı. Ama galibiyete yakın takım Çorum FK idi” şeklinde konuştu.