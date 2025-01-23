Ekonomisi ihracatla büyümeye devam eden Çorum’un “genç” sanayi kuruluşlarından UKRA TEKNİK, Avrupa’nın en büyük metal geri dönüşüm makinaları imalatçısı Belçika merkezli LEFORT S.A ‘nın yetkililerini Çorum’da ağırladı.

Ürettikleri makinalarda hidrolik sisteminin soğutulması için mühendislik desteği ve ürün tedariği konusunda UKRA TEKNİK’i seçen Belçikalı firma, üretim süreci hakkında bilgiler almak ve ilk siparişlerini incelemek için UKRA TEKNIK firmasına ziyaret düzenledi.

Firma yöneticisi Uygar Köseoğlu ile teknik ve ticari konulardaki görüşmeler ve prototip ürünün onayı sonrasında, İki firma arasında uzun dönem tedarik sözleşmesi imzalandı.

2019 yılında kurulan UKRA TEKNIK, hem Türkiye de hem de Avrupa da hitap ettiği sektörlerde UKRA COOLERS markasıyla kısa süre de bilinir ve güvenilir markalar arasına girmeyi başardı.