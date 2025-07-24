Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ile MHP İl Genel Meclis Grup Başkanı Kenan Genç, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde ilçenin genel durumu ve devam eden hizmetler üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İlçedeki alt ve üstyapı ihtiyaçları, kırsal kalkınma destekleri ve kamu yatırımlarına dair talepler Vali Ali Çalgan’a iletildi.

Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetim temsilcileriyle yapılan bu tür görüşmelerin hizmet kalitesini artırmada önemli olduğunu vurguladı. Uğurludağ’ın gelişimi için devletin tüm imkânlarının kullanılmaya devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi