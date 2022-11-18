Ziyaret hakkında açıklama yapan Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof Dr Lütfi Akça ile Uğurludağ’a bakanlıkça yapılan yatırımlar ve sulama sorunları hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Uğurludağ’a bağlı köylerinde devam eden Tımarlı Sulama projesi ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden İpek, ayrıca ilçenin ve köylerinin sulama ile ilgili taleplerini de sunduklarını açıkladı. İlçedeki projelere verdiği destek için Akça’ya teşekkür eden İpek, ayrıca kendilerine gösterilen ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Ziyarette MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ölçen, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Faruk Ulus, Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Genç, Uğurludağ İlçe Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

