Toplantı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın başkanlığında yapıldı ve AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, partinin yerel ve genel politikaları, stratejileri ve gelecek hedefleri üzerinde duruldu. AK Parti İl Başkanı Murat Günay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, partisinin millete hizmetkâr olma amacını vurguladı. Günay, “Kutlu davamız uğruna durmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, toplantı kapsamında ilçelerinin mevcut durumu ve gelecekteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Ayrıca, yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine de detaylı değerlendirmeler yapıldı.