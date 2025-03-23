İftar programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya’nın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Başkan Yardımcıları Av. Ali Sami Odabaş, Nurettin Karaca ve Osman Aktı ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Özkaya ve Ferit Özşahin de katılım sağladı. Katılımcılar, Ramazan’ın manevi ikliminde iftar sofrasında buluşarak hem oruçlarını açtı hem de birlik e beraberlik mesajları verdi.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, “Bu mübarek ayın ruhuna uygun olarak, Uğurludağ’da iftar sofrasında kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Paylaştığımız ekmek, edilen dualar ve samimi muhabbetlerle gönüllerimiz bir kez daha birleşti. Ramazan, sadece açlığımızı değil, kardeşliğimizi de hatırladığımız bir zaman. Bu güzel sofrada buluşmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyor, Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi