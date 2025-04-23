İçişleri Bakanlığı’nın 9 Nisan 2025 tarihli onayıyla Bozcaada’dan Uğurludağ Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Halit Haydaroğlu, 18 Nisan 2025 Cuma günü ilçeye gelerek görevine başladı.

Genç yaşına rağmen önemli görevlerde edindiği tecrübeyle dikkat çeken Kaymakam Haydaroğlu, “Uğurludağlı hemşehrilerime hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağım” diyerek ilk mesajını verdi.

İlçede kurum ziyaretlerine de başlayan Kaymakam Haydaroğlu, halkla iç içe bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirterek, “Uğurludağlı hemşehrilerimizle omuz omuza çalışacak, ilçemizi birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız. Kapımız herkese açık olacak” dedi.

İLK ZİYARETİ

VALİ ÇALGAN’A

Öte yandan Kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu ilk ziyaretini de Vali Ali Çalgan’a yaptı. Vali Çalgan makamında ağırladığı Haydaroğlu’nu tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi. Çalgan ayrıca ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili Kaymakam Haydaroğlu’na bazı talimatlarını da iletti.

MEHMET HALİT HAYDAROĞLU KİMDİR?

1996 yılında Rize’de dünyaya gelen Haydaroğlu, Giresun’un Görele ilçesi nüfusuna kayıtlı. İlk, orta ve lise öğrenimini Türkiye’nin farklı şehirlerinde tamamladıktan sonra 2020 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 2022’de İçişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavı başarıyla geçerek 111. Dönem Kaymakam Adayı olarak başlayan Haydaroğlu, Bayburt Valiliği’nde merkez stajını tamamladı. 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sonrasında Hatay’ın Antakya ilçesinde Koordinatör Kaymakam olarak görev yaparak büyük bir sorumluluğu üstlendi.

Stajlarını Nevşehir’in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde, ardından Hatay Antakya ve Kahramanmaraş Onikişubat ilçelerinde başarıyla tamamlayan Haydaroğlu, son olarak Çanakkale’nin gözde turizm merkezi Bozcaada’da Kaymakam olarak görev yaptı.

Editör: Haber Merkezi