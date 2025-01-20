Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçeyi yeşillendirme çalışmaları kapsamında 5 bin adet fidan dağıttı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, daha yeşil bir Uğurludağ için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Açıklamalarını sürdüren Torun, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ''Kıyametin kopacağını bilseniz dahi eliniz deki fidanı dikiniz'' Hadisi Şerifinin Düsturu ile bugün ilçemizde 5.000 adet çam fidanı dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ