Yönetmenliğini Çorumlu Murat Kuşcu’nun yaptığı, Çorum’un Uğurludağ ilçesinde çekilen “Motelde Katliam” filminde başrol oyuncusu Feyza Aydın Kılıç’ın kızı Aleyna Kılıç ile birlikte oynaması, magazin basınının büyük ilgisini çekti.

Senaryosunu Feyza Aydın Kılıç ile Murat Kuşcu’nun yazdığı film, önümüzdeki günlerde vizyona girecek. Film, bir ailenin Hitit Üniversitesi’ni kazanan kızlarını üniversiteye yerleştirmek için geldikleri Çorum’da kaldıkları motelde yaşadıkları sıra dışı olayları konu alıyor.