12.’si düzenlenen şenliğe AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti önceki dönem Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday, Uğurludağ önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Kiday’ın yanı sıra yüzlerce davetli katıldı.
Yayla havasının tadını çıkaran katılımcılar, davul-zurna eşliğinde halaylar çekerken, Çorum Belediyesi Mehter takımı da seslendirdiği eserlerle şenliğe renk kattı.
(Haber Merkezi)