Uğurludağ Kaymakamlığı ve Badminton İl Temsilciliği tarafından “Çorum Badminton Oynuyor” projesi kapsamında düzenlenen turnuva küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. 48 sporcunun katılımı ile Uğurludağ Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda küçük erkeklerde Erdem Erdemirci birinci, Eymen Şahbaz ikinci, Tunahan Çakır, Y.Emre Aydı üçüncü olurken, küçük kızlarda ise Hatice Mol birinci, Yaren Şahbaz ikinci, Melis Çakır ve Zehra Kiday üçüncülüğü elde etti. Yıldız erkeklerde A.Said Topuz birinci, Eymen Çınar ikinci, Berkay Kümük ve H.Emin Yıldırım üçüncü, yıldız kızlarda Aysu Tuana Zor birinci, Selen Çınar ikinci, Elifnaz Uzun ve Elanur Yasan üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.