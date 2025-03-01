Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler 3x3 Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 4 okulun tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen maçlar sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6 puanla şampiyonluğa uzanırken, 23 Nisan Ortaokulu 5 puanla ikinci, 4 puanlı Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, 3 puanla Özel Çorum Doğa Koleji ise dördüncü oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.