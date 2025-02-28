8 Aralık 2024 tarihinde 17 takımın katılımı ile start alan U15 Futbol Ligi Play-Off grubu maçlarının ardından sona erdi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Play-Off Ligi’nde önceki gün son hafta maçları oynandı. Son haftaya puan puana giren Vefaspor ile Mimar Sinanspor İtfaiye Sahası’nda karşı karşıya geldi. Maçın henüz 9.dakikasında Melih’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Vefaspor, ilk yarının son dakikalarında Abdulkadir ile skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda skorun verdiği rahatlıkla oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Vefaspor, rakibine gol izni vermeyerek maçtan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından normal sezonda 9, Play-Off grubunda da 6 hafta yenilgi yüzü görmeyen Vefaspor şampiyon olmayı başardı. Lig’deki ilk yenilgisini alan Mimar Sinanspor sezonu ikinci sırada tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI OSMANCIK’IN

Şampiyonluk yarışı kadar Osmancık Belediyespor ve Gençlerbirliği arasında üçüncülük yarışı son haftaya kadar devam etti. İki takımın Play-Off grubunun son hafta maçında karşı karşıya geldiler. İtfaiye Sahası’nda oynanan bu karşılaşmayı da Osmancık temsilcisi 2-1 kazanarak puanını 6 yaptı ve sezonu üçüncü sırada tamamlamayı başardı. Gençlerbirliği ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

ŞAMPİYONUN KUPASINI TAHTASIZ VERDİ

Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasında oynanan final maçının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mimar Sinanspor Kulüp Başkanı Alper Zahir, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Milletvekili Tahtasız kupa takdimi öncesi dereceye giren tüm takım oyuncularını tebrik etti. Daha sonra protokol üyeleri tarafından takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi.