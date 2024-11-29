Çorum’un Uzakdoğu sporundaki başarılı sporcusu Abdussamet Uğurlu, Muay Thai (Tayland boksu) A-Class Süper Lig’inde şampiyonluk maçına çıkacak.

Daha önce iki kez Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Abdussamet Uğurlu, bu kez 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenecek olan Süper Lig finallerinde üçüncü şampiyonluk için ringe çıkacak. Uğurlu, büyük erkekler 57 kilonun final müsabakasında, Kayserili sporcu Mustafa Özbek ile 1 Aralık Pazar akşamı, saat 20.00’de başlayacak ve Sport Tv’den canlı yayınlanacak müsabakada şampiyonluk için mücadele edecek.

Süper Lig’de, kilolarında birinci olan sporcular 2025 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

HEDEF AVRUPA

Antrenörü Aydın Fırat nezaretinde sıkı bir antrenman programı uyguladığını belirten Abdussamet Uğurlu, hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmeyi çok istediğini ve bunu başaracağına inandığını söyledi. İki kez Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan Uğurlu, kendilerine her zaman destek olan Ateş Tuğla sahibi, iş insanı Ahmet Uzunoğlu’nun yanı sıra, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Kadercim Spor Merkezi Antrenörü Kader Dokgöz Şimşek’e teşekkür etti.