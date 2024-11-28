Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Grup’ta mücadele eden Mimar Sinanspor 10 haftalık periyotta ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-Siyahlılar 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Çorum temsilcisi BAL’da mücadele eden 153 takım arasında en çok beraberlik alan 3 takımdan biri oldu. Yeşil-Siyahlılar bu istatistik ile 150 takımı geride bıraktı. Mimar Sinanspor ile birlikte 5 beraberlik alan diğer takımlar 6.Grup’ta mücadele eden Eskişehir temsilcisi Eylülspor ve 9.Grup’ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor oldu.

Bu 3 takımı 4 beraberlik sayısı ile 1.Grup’ta 12 Bingölspor, Diyarbakırspor, Sur Belediyespor, Kurtalanspor, 2.Grup’ta Batlamaspor, Gümüşhanespor, 4.Grup’ta İmamoğlu Belediyespor, 5.Grup’ta Taşköprüspor, Hacettepe 1945, 6.Grup’ta Homurlu 1951, 8.Grup’ta İznikspor, Tavşanlı Linyitspor, 9.Grup’ta Hendekspor, Kapaklıspor, Tekirdağspor, 10.Grup’ta ise Küçükçekmecespor takımları takip etti.