Maçın ardından Mimar Sinanspor kafilesini TBMM Sosyal Tesisleri’nde ağırlayan Tahtasız yemek ikramında bulundu. Mimar Sinanspor’un BAL’da şuana kadar önemli işlere imza attığını belirten Tahtasız, Çubukspor maçının bir iş kazası olduğuna vurgu yaparak ilerleyen haftalarda bu kaybedilen puanın da telafi edileceğini söyledi.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Tahtasız’a vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederken, hafta sonu Çorum’da oynanacak olan Bağlumspor maçından puan veya puanlarla ayrılacaklarının sözünü verdi.