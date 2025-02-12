Çorumlu milli kickboksçu Abdussamet Uğurlu, İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) tarafından dört yılda bir düzenlenen “İslami Dayanışma Oyunları” bu yıl Suudi Arbistan’ın Riyad kentinde, 6-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 6’ncısı düzenlenecek oyunlarda Türkiye’yi 2024 yılında Süper Lig’de şampiyon olan sporcular temsil edecek. 57 kiloda son 3 yılın şampiyonu olan Çorumlu kickboksçu Abdussamet Uğurlu da Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

Hedefinin her zamanki gibi şampiyonluk olduğunu kaydeden Abdussamet Uğurlu, “Türkiye adına Avrupa ve Dünya şampiyonalarından sonra İslami Dayanışma Oyunlarında yer alacak olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Emeklerimin boşa gitmemesi beni mutlu ediyor fakat destek bulamamak ve değer görmemek beni üzüyor.

Daha çok çalışıp buradan da şampiyon olarak dönmek istiyorum” dedi.