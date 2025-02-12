Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A Genç Erkekler Bilek Güreşi İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda 80 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde oluştu;
50 kilo sol kol: 1.Devran Elma (Mecitözü), 2.Erkan Çetin (Osmancık), 3.Hakan Demir (Osmancık), 4.Murat Berk Şen (Bayat)
55 kilo sol kol: 1.Burak Eraslan (Bayat), 2.Kubilay Samet Terzi (Çorum Merkez), 3.Umut Kağan Taş (Osmancık), 4.Serdal Bektaş (Boğazkale).
60 kilo sol kol: 1.Baki Oğul (Bayat), 2.Semih Derin (Boğazkale), 3.Ahmet Can Karaca (Osmancık), 4.Metin Berk Eraslan (Bayat)
65 kilo sol kol: 1.Osman Demircan (Bayat), 2.Tuncay Karakan (Bayat), 3.H.Fatih Kanmaz (Osmancık), 4.Mahmut Genç (Alaca)
70 kilo sol kol: 1.Abdullah Gürbüz (Çorum Merkez), 2.Mehmet Kaçmaz (Bayat), 3.Eren Akyol (Osmancık), 4.M.İlbey Ercoşgun (Alaca)
75 kilo sol kol: 1.Osman Coşar (Osmancık), 2.Yunus Akbaş (Osmancık), 3.Efe Yılmaz (Alaca), 4.M.Emin Yılmaz (Alaca)
80 kilo sol kol : 1.Suhabib Khalid Abdulazez (Çorum Merkez), 2.Bekir Tokmak (Alaca), 3.Göktuğ Yurttutan (Alaca)
+80 kilo sol kol: 1.Muhammed Mislina Balkanlıoğlu (Çorum Merkez), 2.Caner Çetin (Alaca), 3.Berkay Kaya (Osmancık), 4.Ahmet Güler (Laçin)
50 kilo sağ kol: 1.Erkan Çetin (Osmancık), 2.Devran Elma (Mecitözü), 3.Hakan Demir (Osmancık), 4.Murat Berk Şen (Bayat)
55 kilo sağ kol: 1.Burak Eraslan (Bayat), 2.Umut Kağan Taş (Osmancık), 3.Burak Sulutaş (Laçin)
60 kilo sağ kol: 1.Baki Oğul (Bayat), 2. Ahmet Can Karaca (Osmancık), 3.Salih Mızıkçı (Osmancık), 4.Semih Derin (Boğazkale)
65 kilo sağ kol: 1.Osman Demircan (Bayat), 2.Tuncay Karakan (Bayat), 3.H.Fatih Kanmaz (Osmancık), 4.Mahmut Genç (Alaca)
70 kilo sağ kol: 1.Abdullah Gürbüz (Çorum Merkez), 2.Mehmet Kaçmaz (Bayat), 3.M.Arda Deve (Alaca), 4.Metehan Özkardeş (Osmancık)
75 kilo sağ kol: 1.Yunus Akbaş (Osmancık), 2.M.Esad Ünsal (Alaca), 3.Efe Yılmaz (Alaca)
80 kilo sağ kol: 1.Suhabib Khalid Abdulazez (Çorum Merkez), 2.Bekir Tokmak (Alaca), 3.Göktuğ Yurttutan (Alaca)
+80 kilo sağ kol: .Muhammed Mislina Balkanlıoğlu (Çorum Merkez), 2.Ramazan Koç (Osmancık), 3.Caner Çetin (Alaca), 4.Ahmet Kısa (Osmancık)
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular ödülleri verildi.