Ahlatcı Çorum FK, ara transfer döneminin bitimine saatler kala 3.Lig ekibi Silivrispor’dan 21 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Mert Aktaş’ı kadrosuna kattı. 3,5 yıllık sözleşme imzalanan genç golcü, Çorum’a gelmeden sezon sonuna kadar 2.Lig ekibi Ankara Demirspor’a kiralık olarak verildi.

Mert Aktaş, bu sezon 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden İstanbul temsilcisi Silivrispor’la 18 lig maçına çıktı ve 1.344 dakika süre aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Mert Aktaş, 1 de asist yaptı. Mert, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 154 dakika sahada kalırken, tam 4 gol attı.

20 Eylül 2003 Samsun doğumlu olan Mert Aktaş, futbola 2013’te Samsun Dikbıyık Belediyespor’da başlarken, amatör olarak Yeşilırmakspor, Reeder Samsunspor ve Çarşambaspor’da oynarken, geçen sezon başında Silivrispor’da profesyonel oldu.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 49 maçta 18 gol atan Mert Aktaş, 3.Lig’de çıktığı 27 karşılaşmada 9 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 5 gol attı.