Ahlatcı Çorum FK’nın hafta başında Bandırmaspor’dan kadrosuna kattığı Coşqun Diniyev, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydiği Yeni Malatyaspor maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Çorum temsilcisinin 2-0 kazandığı maçın gollerini atan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk maçında hem Ahlatcı Çorum FK’da, hem de kendi kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. 14 ve 48.dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı kazandıran oyuncu olan Diniyev, takımının bu sezon bir lig maçında 2 gol birden atan ilk futbolcusu oldu. Azeri oyuncu, kariyerinin Türkiye ayağında da ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Türkiye’de daha önce Ümraniyespor ve Bandırmaspor’da top koşturan Diniyev, Ümraniyespor formasıyla 3 gol, Ahlatcı Çorum FK formasıyla da 2 gol kaydederken, Çorum FK’ya gelmeden önce son golünü Ümraniyespor formasıyla 9 Aralık 2023’te, Keçiörengücü’ne atmıştı.