Uluslararası Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Dünya Askeri Oyunlar Şampiyonası 8-14 Temmuz tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde yapıldı. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu’da madalya mücadelesi verdi. Tüm rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdıran Uğurlu, yarı finalde Taylandlı sporcu ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden Uğurlu final şansını kaybederken, Dünya üçüncülüğünü ise garantiledi.

Ayrıca Uğurlu, özel olarak düzenlenen Süper Fight müsabakalarını da kazanarak o kategoride de şampiyon olmayı başardı.

Bu sene yoğun bir maç programından geçtiğini ifade eden Dünya üçüncüsü Abdussamet Uğurlu, kick boks ve muay thai branşlarında elde ettiği başarılardan dolayı milli takımda mücadele etmekten dolayı gururlu olduğunu söyledi. Bu şampiyonayı da üçüncü olarak tamamladığı için mutlu olduğunu da ifade eden Uğurlu, 30 Temmuz’da Kıbrıs’ta yapılacak olan Süper Lig müsabakalarının hazırlıklarına da başlayacağını sözlerine ekledi.