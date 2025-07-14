Çorumlu voleybolcu Ceren Hasdemir’in formasını giydiği U19 Kadın Voleybol Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada üçüncülük mücadelesine çıkan milliler, Polonya’ya 25-19, 25-21 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve dünya dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.

Final yolunda güçlü rakipleri geride bırakan ay-yıldızlı ekip, genç yeteneklerin performansıyla dikkat çekti. Çorum’u milli formayla temsil eden Ceren Hasdemir de başarılı oyunuyla göz doldurdu.