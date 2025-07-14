Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Arca Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez sezon sonuna kadar kale arkası ve maraton tribünün tüm biletlerini satın alarak maçların taraftara ücretsiz olduğunu duyurmuştu. Terlemez’in bu jesti taraftarı oldukça mutlu ederken, şimdide kulübün orijinal formalarında Arca Savunma Sanayi katkıları ile indirime gidildiği açıklandı.

Kırmızı-Siyahlı Kulüp’ten konu hakkında yapılan açıklamada, “2025-2026 sezonunda giyeceğimiz formalar Arca Savunma desteği ile taraftarımıza özel 1900 TL’den satışta. Normal satış fiyatı 3000 TL olan formalarımızın 1.100 TL’lik fiyat farkı Arca tarafından karşılanmaktadır. Kulübümüze ve taraftarımıza desteğinden ötürü Arca Savunma Sanayi’ne teşekkür ederiz” denildi.