30 Haziran’da ilk etap hazırlıklarına Bolu The Sign Esentepe Hotel’de start veren Kırmızı-Siyahlılar 9 Temmuz itibari ile ilk etabı sonlandırmış futbolculara 2 gün izin verilmişti. 2 günlük izinin ardından 12 Temmuz Caumartesi günü ikinci etap hazırlıkları yine Bolu Vonresort Abant Hotel’de başladı.
Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Cumartesi günü tek idman yapan Kırmızı-Siyahlılar Pazar günü ise çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürdü.
28 kişiden oluşan ikinci etap kamp kadrosu Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehic, Ahmet Said Kıvanç, M.Eren Güler, Erkan Kaş, Furkan Enes Uyar, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber, Zargo Toure, Eren Tunalı, Üzeyir Ergün, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Cosqun Dınıyev, Oğuz Gürbulak, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Geraldo De Costa, Semih Akyıldız, Eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mert Aktaş, Ali Akman, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan’dan oluşuyor.