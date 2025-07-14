12 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli atletizm organizasyonlarından biri olan 80. Cezmi Or Kupası'nda Çorumlu sporcu Mehmet Kalyoncu büyük bir başarıya imza attı. 800 metre kategorisinde piste çıkan Kalyoncu, üstün performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Çeşitli illerden gelen güçlü rakiplerle yarışan Mehmet Kalyoncu, azmi ve disipliniyle dikkat çekti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli turnuvada zirveye çıkan genç atlet, hem Çorum’u gururlandırdı hem de gelecekteki uluslararası başarıların sinyalini verdi.