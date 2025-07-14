Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.16 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan final maçında Kurt Elektrik ile Es Bilişim takımları karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1000’e yakın futbolseverin yakından takip ettiği karşılaşmanın henüz 9.dakikasında Es Bilişim golcü futbolcusu Yasin ile 1-0 öne geçti. Kurt Elektrik takımı bu gole 6 dakika sonra Vedat ile cevap verirken, ilk yarının sonlarına doğru Kurt Elektrik defansının topu uzaklaştırmak isterken Alparslan kendi kalesine golü atarak skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Kurt Elektrik defansta riskleri alarak hücumda daha etkili olmak isterken arkada da açık vermeye başladı. Kurt Elektrik’in açığını iyi değerlendiren Es Bilişim Sefa ve Yasin ile 2 gol daha bularak maçı 4-1 kazandı ve turnuvanın 28.şampiyonu olmayı başardı. Kurt Elektrik ise ikincilik kupası ile teselli buldu. Kokoreçci Uğur takımı üçüncülük kupasını alırken, Çorum Sürücü Kursu ise turnuvanın dördüncüsü olmayı başardı.



KUPALAR TÖRENLE VERİLDİ

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Turnuva Tertip Komitesi, takım temsilcileri, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

Turnuvanın anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.



CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ BU YIL DA DÜVENCİ’NİN

Geçtiğimiz yıl 27.si düzenlenen turnuvada centilmenlik ödülünün sahibi olan Düvencispor, bu yıl da bu ödülü kimselere kaptırmadı.

Turnuva boyunca hiçbir taşkınlıkta bulunmayan, en farklı yenildikleri maç sonrası bile rakip takımı tek tek tebrik eden ve hiçbir müsabakada sarı kart dahi görmeyen Düvencispor, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerin şampiyonu oldu. Düvenci temsilcisi turnuvanın en centilmen takım ödülüne layık görüldü.



GOL KRALLIĞI ÖDÜLÜ YASİN ÖZKARSLI’NIN

Es Bilişim takım oyuncusu Yasin Özkarslı gol krallığı ödülünü alan isim oldu.

Final maçı öncesi 11 golü bulunan Es Bilişim takım oyuncusu Yasin Özkarslı, final maçında Kurt Elektrik filelerini 2 kez daha sarsarak toplam 13 gole ulaştı ve turnuvanın gol kralı olmayı başardı. 8 golü bulunan yine Es Bilişim oyuncusu Ali Koçak ise gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı.