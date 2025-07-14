Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, çocuklar ve gençler için unutulmaz bir etkinliğe imza atmak üzere Çorum’a geliyor. Geçmişin kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen bu renkli etkinlik, 15 Temmuz 2025 tarihinde Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Daha önce 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde çocuklarla buluşan “Oyun Tırı”, şimdi Çorum halkıyla buluşmaya hazırlanıyor. Saat 12:00 ile 18:00 arasında düzenlenecek olan şenlikte, geleneksel oyunlar, eğlenceli aktiviteler ve nostalji dolu anlar çocuklara ve ailelerine sunulacak.

Etkinliğe dair açıklamada bulunan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, “Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ebeveynler için nostaljik bir yolculuk, çocuklar içinse unutamayacakları bir oyun şöleni olacak.” diyerek tüm Çorum halkını bu güzel etkinliğe davet etti.