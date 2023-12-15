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Çorum'un Muay Thai branşındaki gururu Abdussamet Uğurlu, Avrupa'da da ses getirdi. Çorumlu sporcu, Antalya'da düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Kickboks Şampiyonası, 7-14 Aralık tarihlerinde, Antalya'da yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen şampiyonada Çorumlu antrenörü Aydın Fırat nezaretinde ringe çıkan Çorum Birlikspor Kulübü adına 57 kiloda çıkan Uğurlu, Avrupa üçüncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Antrenör Aydın Fırat, Uğurlu'yu başarısından dolayı tebrik ederken, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, şube müdürleri Ferhat Yıldız ve Halil Çöl'e teşekkür etti.