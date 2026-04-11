Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Pendikspor’la 2’si 2.Lig’de, 3’ü 1.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaştı.

İlk kez 2019-2020 Sezonunda rakip olan iki takım arasında Çorum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Pendikspor, sahasında ise 3 puanı 3-2’lik skorla aldı.

Geçen sezon Çorum’da oynanan maçı Arca Çorum FK 1-0 kazanırken, İstanbul’daki karşılaşma ise 2-2 berabere bitti.

Bu sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçta ise Arca Çorum FK 3 puanı 2-0’lık skorla hanesine yazdırdı.