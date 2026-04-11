Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 35.haftasında bugün Pendikspor’la İstanbul’da karşılaşacak olan Arca Çorum FK, 487.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar tam 486 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 214 galibiyet, 129 beraberlik, 143 yenilgi alarak 771 puan toplarken, attığı 699 gole karşılık 516 gol yedi.

Deplasmanda 244 maça çıkan Çorum ekibi bu karşılaşmalarda ise 86 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi aldı. 296 gol atıp kalesinde 287 gol gören Arca Çorum FK hanesine 322 puan yazdırdı.

Kırmızı-siyahlılar, sahalarında çıktıkları 242 karşılaşmada ise 128 galibiyet, 65 beraberlik, 49 mağlubiyet alırken, 449 puan topladılar. Rakip fileleri 405 kez havalandıran Arca Çorum FK kalesinde 229 gole engel olamadı.