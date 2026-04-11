Pendik Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maçta Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Görkem, eski takımına karşı Bodrum FK maçının ilk 11’den 4 farklı futbolcuya sahaya sürdü. Erkan’ın yerine Cemali, Attamah’ın yerine Sinan, Yusuf Erdoğan’ın yerine Atakan Akkalnak, Aleksic’in yerine ise Ferhat görev yaptı.

Arca Çorum FK, ilk yarının genelinde topa daha çok sahip olurken, Pendikspor hızlı hücumlarla gol aradı. Nitekim, 21.dakikada hızlı gelişen atakta Görkem, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Arca Çorum FK, topa daha çok sahip olmasına rağmen etkili ataklar geliştiremeyince ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Pendikspor ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Arca Çorum FK ise Cemali’nin yerine Erkan, Ferhat’ın yerine Ahmet Ildız değişiklikleri ile başladı.

İlk yarıdaki gibi yine Arca Çorum FK topa daha çok sahip olurken, Pendikspor hızlı hücumlarla ikinci golü aradı. 67.dakikada Görkem’in kırmızı kart görüp Pendikspor’un 10 kişi kalmasından sonra, özellikle son dakikalarda ataklarını sıklaştıran Arca Çorum FK, 90+2.dakikada, savunmadaki büyük hata sonucu Thiam’ın golüyle skora denge geldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti. Bu sonucun ardından, milli aradan sonra çıktığı 3 maçı da kazanamayan Arca Çorum FK puanını 64’e yükseltirken, puanını 58’e çıkartan Pendikspor ise play-off umutlarını tazeledi.

Muhabir: RIFAT KARA