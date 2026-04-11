Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, son 2 maçta sahasında kaybettiği 5 puanla Süper Lig’e direkt yükselme şansını da yitiren Arca Çorum FK, bugün İstanbul’da Pendikspor’la karşı karşıya gelecek.

Az da olsa direkt play-off finali bileti alma şansı bulunan Arca Çorum FK, play-off hattındaki takımlardan Pendikspor karşısında hem yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak, hem de az olan üçüncülük şansını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-silahlı takım, Pendikspor’u yendiği takdirde normal sezonun son 3 haftasına girilirken matematiksel olarak da Play-Off’u garantilemiş olacak.

Arca Çorum FK açısından üçüncülük şansı için tamam mı, devam mı niteliği de taşıyan maçta sarı kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Serdar Gürler’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Pendikspor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. İstanbul ekibi, Arca Çorum FK’yı yenerek play-off bileti şansını güçlü şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Bekir Karadeniz takımdaki yerini alamayacak.

63 puanlı 4.sıradaki Arca Çorum FK ile 6.sıradaki 57 puanlı Pendikspor arasında, bugün Pendik Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.