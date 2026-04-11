Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 8.hafta maçında Çorum Belediyespor yarın (12 Nisan Pazar) sahasında Isparta Gençlikspor’u konuk edecek.

7 haftalık periyotta 5 galibiyet, 2 yenilgi alan Çorum’un 12 dev adamı yarın oynanacak maçı kazanarak şampiyonluk yolundaki bir engeli daha aşmak istiyor. 12 puanlı Çorum Belediyesi ile 10 puanlı Isparta Gençlikspor arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Çorum Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkılacağına vurgu yapıldı. En büyük güçlerinin taraftar olduğuna dikkat çekilirken, basketbol severler kritik maça davet edildi.