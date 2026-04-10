Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 1 haftalık maç programı açıklandı. Futbol Federasyonu, 36.hafta maçlarının tamamının aynı gün ve aynı saatte oynatmaya yönelik karar aldı.

Federasyon yapılan açıklamaya göre, 36.haftanın tüm maçları 19 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak. Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadı’nda, son haftaların formda takımlarından Sivasspor’u konuk edecek.

Ligde, haftanın diğer maçlarında ise Bodrum FK ile Erzurumspor, Bandırmaspor’la Amedspor, Iğdır FK ile Pendikspor, İstanbulspor’la Sarıyer, Hatayspor’la Sakaryaspor, Boluspor’la Adana Demirspor, Esenler Erokspor’la Keçiörengücü, Ümraniyespor’la Vanspor, Manisa FK ile de Serikspor karşılaşacak.

Ligde, normal sezonun son 2 hafta maçlarının programı ise henüz açıklanmadı.

Normal sezonun tamamlanmasından sonra Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off maçları ise 7-22 Mayıs tarihlerinde oynanacak.