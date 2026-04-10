23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen TBMM Mini Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi.

9 takımın 4 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan 8 önce çeyrek finalde mücadele etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final maçlarında Mehmet Akif Ersoy Spor Ortaokulu, Arena Spor Kulübü, Dinamikspor ve Alaca Belediyespor yarı finale adını yazdırdı. Yarı final maçlarında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Arena Spor Kulübü’nü 2-0, Alaca Belediyespor’da Dinamikspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Geçtiğimiz gün yine Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Alaca temsilcini mağlup ederek şampiyon olurken, Alaca Belediyespor ise il ikincisi oldu. Üçüncülük maçında Arena’yı mağlup eden Dinamikspor üçüncülüğü elde ederken, Arenaspor ise il dördüncüsü oldu.

Final maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.