Arca Çorum FK’nın yarın Pendikspor’la deplasmanda oynayacağı maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Pendik Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Muhammet Doğan ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Antalya bölgesinden İbrahim Güner ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

6 MAÇ, 9 PUAN

Reşat Onur Coşkunses Arca Çorum FK’nın 6 maçını yönetirken, Çorum ekibi 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Çorum ekibi, Coşkunses’in yönettiği son maçta, bu sezon sahasında İstanbulspor’a 3-2 yenildi.

Reşat Onur Coşkunses Pendikspor’un ise 2 maçını yönetti. İstanbul ekibi bu maçların 2’sini de kazandı.