Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai Süper Lig final müsabakaları 10-11 Eylül tarihleri arasında Adana’da yapıldı. TRT Spor ve Sports TV’nin canlı olarak yayınladığı final müsabakalarında Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu damga vurdu. Manisalı rakibi Ömer Taşkın ile final maçına çıkan Uğurlu, rakibini 2.raundun ortasında nakavt ederek 4.kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Uğurlu bu başarısının ardından Kasım ayı içerisinde Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Uğurlu ayrıca, Avrupa Şampiyonası’nın ardından İslam Oyunları Kikc Boks Dünya Şampiyonası’nda da milli forma ile mücadele edecek.

Adana’da elde ettiği tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu, Süper Lig müsabakaları için çok çalıştığını ifade ederek, Avrupa Şampiyonası’nda da daha güzel başarılara imza atacağının sözünü verdi.

Uğurlu açıklamasının sonunda başarısında pay sahibi olan antrenörü Fırat Aydın’a, menajeri Aydın Özdağ’a, Çorum AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.