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Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Ahlatcı Çorum FK maçında taktığı eldivenleri Ahlatcı Çorum FK’nın genç file bekçisi Mahmut Eren Güler’e hediye etti.

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında Trabzonspor’a konuk olurken, Paparapark’taki mücadeleyi 3-1 kazanan Karadeniz ekibi adını 5.tura yazdırdı.

Karşılaşma bittikten sonra Ahlatcı Çorum FK’nın genç kalecilerinden Mahmut Eren, Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın yanına gitti. İkili bir süre sohbet ettikten sonra Uğurcan Çakır eldivenlerini genç file bekçisine hediye ederek futbolculuk kariyerinde başarılar diledi. Mahmut Eren de aynı şekilde Uğurcan Çakır’a başarı dileklerinde bulundu.