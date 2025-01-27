Spiker – Sunucu Uğur Çınar’ın konuşmacı olarak katıldığı programa; CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Arslan Kaya, Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen ve sendika yönetim kurulu üyeleri, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve yönetimi, dernek yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Katılımcılar, Uğur Mumcu ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirerek, katledilişinin yıldönümünde O'nu bir kez daha saygıyla andı.

“MUMCU’YU 30 YILDIR RADYO PROGRAMLARI İLE ANDIK”

Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri anısına saygı duruşu ile başlanan programda konuşan Uğur Çınar, 32 yıl önce katledilen Mumcu’yu Çorum’da 30 yıldır radyo programları ile andıklarını belirterek, “Bir ülkenin gazetecileri, devrimci ve demokratları niçin öldürülür? Neden katledilen aydınların ardından hüzünlü anma etkinlikleri düzenlenir? Çünkü öldürülen gazeteciler; halkına ve sınıfına karşı sorumludurlar. Ve egemen anlayışı, yöneten erki cesur soruları ile halkı ve sınıfı adına sorgulayan cesarete sahiptirler” dedi.

“MUMCU, GAZETECİLİK MESLEĞİNİN ONURUDUR”

Çınar, bugüne dek Uğur Mumcu ile Cumhuriyet Gazetesinde birlikte çalışma olanağına sahip birçok mesai arkadaşı ile röportajlar yaptığını belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünkü Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Oral Çalışlar, Şükran Soner, Ahmet Oruçoğlu, İzzet Çetin ve aklıma gelmeyen birçok isim… Hepsine de aynı soruları sordum. Ve hepsinden de aynı cevapları aldım.

Onlar hep özetle; ‘Uğur Mumcu, gazetecilik mesleğinin onurudur. Araştırmacı gazeteciliğin manifestosunu yazan altın isimdir’ dedi.

2000’li yıllarda Uğur Mumcu cinayetini aydınlatmak için kurulan ve adına UMUT denilen meşhur Uğur Mumcu Uzun Takip Operasyonu’nun devam ettiği günlerden birindeydik.

Yine radyomuzda bir canlı yayın…

Stüdyo konuğumuz Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Sayın Ceyhan Mumcu…

Ağabey Mumcu ile söyleşimiz yaklaşık bir saat sürdü…

Kardeşinin çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını, siyasi mücadelesini ve aklımıza gelen birçok soruyu hüzünle yanıtladı bize…

Söyleşinin sonunda Çorum şehrinde bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, ‘Adı Uğur Mumcu olan bir caddenin üzerinde yine adı Umut olan bir Radyo’da adı yine Uğur olan bir yoldaşımızla bugün kardeşim Uğur’u konuşuyor olmaktan büyük mutluluk duydum’ dedi.

30 yıllık radyo yayıncılığım boyunca büyük gazeteci Uğur Mumcu’yu her yıl 24 Ocak tarihinde programlarla mutlaka andık. Anmaya devam ediyoruz.

Yayınlarımızda Mumcu’nun kitaplarını, gazete yazılarını, kaydedilmiş seslerini dinletiyoruz…

“MUMCU’NU DÜŞÜN EVRENİ BİZE YOL GÖSTERİCİ OLDU”

Uğur Mumcu ve yol arkadaşlarının düşün evreni bize her zaman yol gösterici olmuştur.

Biliyorum ki dinleyicilerimiz, okurlarımız yüreği bizimle birlikte çarpan herkes; geçen her yıl bilincini bizimle biliyor, geleceğe, aydınlığa, Cumhuriyete olan inancını bizimle birlikte artırıyor.

Kısaca;

Uğur Mumcu ve yol arkadaşlarının bizlere anlattığı Cumhuriyet; Geleceğe olan inançtır. Kuva i Milliye ruhudur. Karanlığa, gericiliğe, sömürüye, dinciliğe, bölücülüğe karşı koyuşun adıdır.

Uğur Mumcu ve yol arkadaşlarının bizlere öğrettiği en büyük ve en anlamlı kavga, bizlerin küllerinden kendini yeniden yaratan bir anka gibi;

Mücadele tarihimize, kültürümüze… Mustafa Kemal, Cumhuriyet ve devrimlerinin kazanımlarına sahip çıkma kavgasıdır. Aklın ve bilimin yolundan korkmadan yürüyebilmektir.

Yurtsever ve devrimci yol büyüklerimizi, devrim şehitlerimizi Uğur Mumcu’nun şahsında huzurlarınızda bugün bir kez daha saygı ile anıyor anıları önünde eğiliyorum.”