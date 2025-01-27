Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürümüz Mustafa Özankaralı’nın annesi Ferdane Özankaralı hayatını kaybetti.

Eski Bakırcı esnafından Suhip Özankaralı’nın eşi, Ziraat Odası’ndan emekli Şevket Özankaralı ile Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Özankaralı’nın annesi olan Ferdane Özankaralı’nın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ