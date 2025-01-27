Çorum’da da Miraç Kandili nedeniyle İl Müftülüğü tarafından Muradı Rabi Ulucami’de özel program düzenlendi.

Kuranı kerim tilaveti, ilahiler ve mevlidi şerif ile süslenen programda yatsı namazı öncesi kürsüye çıkan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, verdiği vaazü nasihatte Miraç hadisesinin anlam ve öneminden bahsetti.

Ardından İl Müftüsü Yıldırım, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların selameti için, şehitlerimiz ve gazilerimizin ruhlarının şad olması için gecenin Ümmeti Muhammed'in miracına vesile olması için dua ederken camileri dolduran vatandaşlarda gönülden amin dediler.

Programa katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da; tüm İslam aleminin ve kıymetli hemşehrilerimin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ederek; “Bu mübarek gecenin başta Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere tüm dünya mazlumlarının, çocuklarının göz yaşlarının artık akmadığı ve yüzlerinin güldüğü günlerin başlangıcı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” görüşüne yer verdi.

Namaz sonrası cemaate Çorum Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ikramda bulunuldu.

Editör: HABER MERKEZİ