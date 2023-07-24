CHP'nin Üçtutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mahalle delege seçimini Yavruturna, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu gibi yine "Sarı Liste" kazandı.
58 parti üyesinin oy kullandığı seçimde Sarı Liste 32, Mavi Liste 18, Beyaz Liste ise 8 oy aldı.
Üçtutlar Mahallesi’nden 20 delege belirlendi.
Delege seçimlerine; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.
CHP’de seçim heyecanı 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde diğer mahalleler ile devam edecek.

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Yavruturna, Kale, Bahçelievler ve Üçtutlar Mahalle delege seçimleri tamamlanırken, diğer mahallelerin seçim programı ise şöyle:
26 TEMMUZ ÇARŞAMBA 
11.00-12.30 Ulukavak Mahallesi 
13.00-14.00 Akkent Mahallesi 
14.00-15.00 Çepni Mahallesi  
15.00-16.00 Yeniyol Mahallesi 
16.00-17.00 Çöplü Mahallesi 
17.00-18.00 Kunduzhan Mahallesi 
27 TEMMUZ PERŞEMBE
11.00-13.00 Buharaevler Mahallesi 
13.00-15.00 Mimar Sinan Mahallesi 
15.00-17.00 Karakeçili Mahallesi 
17.00-19.00 Gülabibey Mahallesi