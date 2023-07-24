CHP'nin Üçtutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mahalle delege seçimini Yavruturna, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu gibi yine "Sarı Liste" kazandı.
58 parti üyesinin oy kullandığı seçimde Sarı Liste 32, Mavi Liste 18, Beyaz Liste ise 8 oy aldı.
Üçtutlar Mahallesi’nden 20 delege belirlendi.
Delege seçimlerine; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.
CHP’de seçim heyecanı 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde diğer mahalleler ile devam edecek.
Yavruturna, Kale, Bahçelievler ve Üçtutlar Mahalle delege seçimleri tamamlanırken, diğer mahallelerin seçim programı ise şöyle:
26 TEMMUZ ÇARŞAMBA
11.00-12.30 Ulukavak Mahallesi
13.00-14.00 Akkent Mahallesi
14.00-15.00 Çepni Mahallesi
15.00-16.00 Yeniyol Mahallesi
16.00-17.00 Çöplü Mahallesi
17.00-18.00 Kunduzhan Mahallesi
27 TEMMUZ PERŞEMBE
11.00-13.00 Buharaevler Mahallesi
13.00-15.00 Mimar Sinan Mahallesi
15.00-17.00 Karakeçili Mahallesi
17.00-19.00 Gülabibey Mahallesi