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CHP'nin Üçtutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği mahalle delege seçimini Yavruturna, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde olduğu gibi yine "Sarı Liste" kazandı.

58 parti üyesinin oy kullandığı seçimde Sarı Liste 32, Mavi Liste 18, Beyaz Liste ise 8 oy aldı.

Üçtutlar Mahallesi’nden 20 delege belirlendi.

Delege seçimlerine; İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP’de seçim heyecanı 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde diğer mahalleler ile devam edecek.

Yavruturna, Kale, Bahçelievler ve Üçtutlar Mahalle delege seçimleri tamamlanırken, diğer mahallelerin seçim programı ise şöyle:

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA

11.00-12.30 Ulukavak Mahallesi

13.00-14.00 Akkent Mahallesi

14.00-15.00 Çepni Mahallesi

15.00-16.00 Yeniyol Mahallesi

16.00-17.00 Çöplü Mahallesi

17.00-18.00 Kunduzhan Mahallesi

27 TEMMUZ PERŞEMBE

11.00-13.00 Buharaevler Mahallesi

13.00-15.00 Mimar Sinan Mahallesi

15.00-17.00 Karakeçili Mahallesi

17.00-19.00 Gülabibey Mahallesi