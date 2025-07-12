Çorum Merkez Üçköy ve çevresinde çıkan yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında onlarca dönüm arazi küle döndü.

Üçköy ve Çıkrık köyleri arasında bulunan arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Hızla yayılan ve bağlara-bahçelere sirayet eden yangın, çevre köylerden gelen traktörler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü araçları ve vatandaşların desteği ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında onlarca dönüm ekili tarlanın yanı sıra, meyve ve sebze bahçelerinin büyük bölümü kül oldu.

Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin, yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm kurumlara, traktör sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi