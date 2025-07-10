Çorum’un Osmancık ilçesinde trafoda çıkan ve otlara sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Kargı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde belirlenemeyen bir sebele yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kuru otlara sıçradı. Yangına ilk müdahale köy sakinleri tarafından sağlanırken, ihbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri veOsmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS